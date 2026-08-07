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На Миколаївщині затримали двох підозрюваних у корегуванні російських ударів

Їм  загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

На Миколаївщині затримали двох підозрюваних у корегуванні російських ударів
На Миколаївщині затримали підозрюваних у корегуванні ударів
Фото: СБУ

Контррозвідники та кіберфахівці Служби безпеки затримали на Миколаївщині двох підозрюваних у роботі на Росії. 

Вони діяли порізно, але виконували схожі завдання ворога – наводили ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру.

У СБУ розповіли, що цих людей завербували через Телеграм-канали, де публікували антиукраїнські коментарі на підтримку Росії. 

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Контррозвідка СБУ затримала місцевого різноробочого, якого підозрюють у тому, що він на замовлення ФСБ коригував удари по логістичній інфраструктурі обласного центру. Паралельно чоловік відстежував бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір на півдні України.  Щоб зібрати розвіддані, агент об’їжджав місцевість на велосипеді, фіксуючи на смартфон електронні координати потенційних цілей. 

Крім цього, в обласному центрі викрили працівницю адміністрації ринку, яка працювала на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ).  За дорученням ворожої спецслужби жінка фіксувала розташування запасних командних пунктів та блокпостів Сил оборони. 

Щоб виконати завдання росіян, агентка обходила місто і його околиці та приховано фотографувала військові об’єкти з прив’язкою до місцевості.  Також вона завуальовано випитувала «потрібну» інформацію у знайомих та відвідувачів ринку під час товариських розмов на відсторонені теми. 

Одна із затриманих
Фото: СБУ
Одна із затриманих

Співробітники СБУ поетапно задокументували «роботу» фігурантів і затримали їх за місцями проживання.  Одночасно провели заходи для убезпечення українських об’єктів у зоні ворожої розвідактивності. 

Під час обшуків у затриманих вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами роботи на спецслужби рф.  Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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