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В Одесі затримали підозрюваного в організації замовного вбивства судді

Ціна за вбивство судді – 50 тисяч доларів.

В Одесі затримали підозрюваного в організації замовного вбивства судді
Фото: Офіс генпрокурора

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації замовного вбивства судді одного з районних судів міста. Він обіцяв виконавцю 50 тисяч доларів за вбивство, щоб заволодіти майном і грошима судді.

За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваного затримали під час передачі чергової частини коштів на підготовку злочину.

Слідство встановило, що чоловік заздалегідь розробив план убивства, знайшов виконавця та пообіцяв йому 10 тисяч доларів авансу після початку реалізації задуму, а решту – після підтвердження вбивства. 

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Також він погодився профінансувати придбання зброї та боєприпасів.

Під час зустрічей із "виконавцем", який співпрацював із правоохоронцями, підозрюваний обговорював спосіб скоєння злочину, заходи конспірації, а також планував передати інформацію про місце проживання судді, маршрути його пересування та автомобілі.

Правоохоронці задокументували переговори та передачу 1000 доларів на купівлю зброї, після чого чоловіка затримали.

Йому повідомили про підозру у незакінченому замаху на організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення з корисливих мотивів.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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