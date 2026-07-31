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ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому: четверо військових постраждали

Наразі відсутній зв'язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події.

ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому: четверо військових постраждали
Фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військовослужбовців. 

Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, подія сталася 31 липня близько 11:55. На території полігону відбулася неконтрольована детонація боєприпасів.

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Унаслідок інциденту четверо військовослужбовців отримали травми. Їх госпіталізували до медичного закладу, де надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості поранень наразі встановлюється.

У прокуратурі також повідомили, що наразі відсутній зв'язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. Інформацію про їхнє місцезнаходження уточнюють.

Через триваючу детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно провести огляд місця події. Першочергові слідчі дії на території полігону розпочнуться після припинення вибухів і отримання безпечного доступу.

Водночас працівники ДБР уже допитують командування та військовослужбовців відповідної військової частини, а також проводять інші невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України — порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та нададуть правову оцінку діям відповідальних осіб.

Що передувало

  • 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія. Внаслідок інциденту пролунав вибух, після якого почалася детонація.
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