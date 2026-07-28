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Двох військовослужбовців полку «Скеля» підозрюють у жорстокому поводженні із побратимами

Їх затримали.

Двох військовослужбовців полку «Скеля» підозрюють у жорстокому поводженні із побратимами
Двох військовослужбовців полку «Скеля» підозрюють у жорстокому поводженні
Фото: ДБР

Двох військовослужбовців полку «Скеля» підозрюють у жорстокому поводженні із побратимами. Їх затримали. 

Як розповіли у ДБР, працівники Бюро за сприяння командування військової частини повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.

Встановили, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх «покарати» за порушення дисципліни.

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Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Один із військовослужбовців втратив свідомість і його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

Контекст

  • Нещодавно у своєму матеріалі «Бабель» оприлюднив інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це. 
  • Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань, а ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку «Скеля», за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області. Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.
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