Шістьох осіб засудили за придушення протестів, затримання та фабрикування справ під час Революції Гідності

За насильницьку протидію протестам під час Революції Гідності, незаконні затримання та фабрикацію справ засудили шістьох осіб.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, Оболонський районний суд Києва засудив колишнього командира київського полку спецпідрозділу міліції «Беркут», трьох колишніх правоохоронців і двох координаторів так званих «титушок» до позбавлення волі на строки від 7 до 10 років.

Їх визнали винними у насильницькій протидії акціям протесту в січні 2014 року, незаконному затриманні 22 учасників протестів та інших громадян, застосуванні до них насильства, а також фальсифікації матеріалів для подальшого кримінального переслідування потерпілих.

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Колишнього командира київського «Беркуту» засудили до 10 років позбавлення волі. Двох працівників цього підрозділу та начальника відділу УБНОН ГУ МВС України в Києві - до 8 років. Двох цивільних осіб, які організовували та координували дії «титушок», - до 7 років.

Колишніх правоохоронців також позбавили спеціальних звань і права обіймати посади у правоохоронних органах.

Суд установив, що 23 січня 2014 року в районах вулиць Грушевського та тодішньої Щорса у Києві працівники міліції діяли спільно з цивільними особами, і під час незаконних затримань до людей застосовували силу та спеціальні засоби. Потерпілим завдали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а їхні транспортні засоби пошкодили. Після цього затриманих доставили до Дарницького та Оболонського районних управлінь міліції.

На підставі сфальсифікованих рапортів і завідомо неправдивих показань людей, які не вчиняли жодних протиправних дій, притягнули до кримінальної відповідальності за участь у масових заворушеннях. Надалі слідчі судді обрали їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Вирок суду підтвердив спільні та скоординовані дії працівників міліції і «титушок» під час насильницької протидії протестам.

Рішення ухвалили 13 липня 2026 року в порядку спеціального судового провадження.

Це вже другий обвинувальний вирок щодо колишнього командира київського «Беркуту» за події січня 2014 року.

30 грудня 2025 року Подільський районний суд Києва визнав його, п’ятьох підлеглих і координатора «титушок» винними в аналогічних злочинах. Та справа стосувалася незаконного затримання та застосування насильства до чотирьох учасників протестів 20 січня 2014 року на вулиці Лаврській у Києві.