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Справу екссуддів господарських судів щодо вимагання $1 млн хабаря скерували до суду

Їх обвинувачують у вимаганні хабаря за ухвалення судових рішень, а також у впливі на суддів, які розглядали відповідні провадження.

Справу екссуддів господарських судів щодо вимагання $1 млн хабаря скерували до суду
Фото: З відкритих джерел

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишніх голів господарського суду однієї з областей, а також колишньої судді апеляційного господарського суду.

Про це йдеться у повідомленні САП, а також про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Прокуратура нагадала, що у грудні 2024 року викрили осіб на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США. За гроші вони обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у двох судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. 

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Згодом загальна сума грошей, яку вимагали, була розділена на частини залежно від вжитих співучасниками заходів, осіб, яким планувалося їх передання, механізму забезпечення винесення необхідних судових рішень тощо.

Зокрема встановили причетність до протиправної діяльності також судді апеляційного господарського суду, яка за винагороду ухвалила судове рішення. Правоохоронці задокументували передачу хабаря розміром 75 тис. дол. США за прийняття цього судового рішення, частину ідентифікованих коштів знайшли саме в цієї судді.

Дії фігурантів кваліфіковано залежно від обставин їх участі у протиправній діяльності: 

  • судді, яка ухвалювала судове рішення та одержала за це кошти, – за ч. 4 ст. 368 КК України;
  • одного зі співучасників – за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України;
  • ще однієї особи – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Як пише TIU, йдеться про суддів Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та Михайла Юркевича, а також екссудді апеляційного господарського суду Ірини Малех.

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