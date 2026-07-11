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На Чернігівщині суд дав 10 років посадовцю військової частини за привласнення майна

Сума збитків сягає понад 480 тисяч гривень. 

На Чернігівщині суд дав 10 років посадовцю військової частини за привласнення майна
Фото: Судова влада

У Чернігівській області Козелецький районний суд виніс вирок посадовцю військової частини, який систематично привласнював продукти харчування для військовослужбовців. Сума збитків сягає понад 480 тисяч гривень. 

Про це повідомили у Нацполіції

Встановили, що військовослужбовець, перебуваючи на посаді начальника тилу – заступника начальника логістики однієї з військових частин на Чернігівщині, протягом 2024 та на початку 2025 років, зловживаючи своїм службовим становищем, системно привласнював продукти харчування, які призначалися для військовослужбовців частини.

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Поліцейські з’ясували, що посадовець у змові зі спільниками вивозив продукти за межі військової частини та продав.

Підрахували, що це заподіяло шкоду державі сукупно на понад 480 000 гривень. 

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону провели всі необхідні процесуальні дії та із беззаперечними доказами вини обвинуваченого скерували кримінальне провадження за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (привласнення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем іншого військового майна, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду) до суду.

Наразі Козелецький районний суд ухвалив обвинуваченому вирок – 10 років позбавлення волі та позбавив військового звання.

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