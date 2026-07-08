Організатори пропонували військовозобов'язаним уникнути призову за винагороду від 1 до 33 тисяч доларів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила ще 12 схем незаконного ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах країни.

Про це повідомили у СБУ.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили начальника відділу прикордонного загону, який, за версією слідства, організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу поза офіційними пунктами пропуску. Також його перевіряють на причетність до контрабанди тютюнових виробів через державний кордон.

Реклама

Фото: СБУ

На Харківщині правоохоронці викрили чотирьох медичних працівників, які, за даними слідства, оформлювали військовозобов'язаним фіктивні госпіталізації та видавали підроблені документи про інвалідність.

Фото: СБУ

У Полтавській області підозри отримали троє лікарів, яких підозрюють у продажі фальшивих медичних довідок для отримання відстрочки від мобілізації. Також у регіоні викрили командира ремонтного батальйону, який, за інформацією слідства, за гроші сприяв втечі військовослужбовців.

Фото: СБУ

На Житомирщині затримали начальника підрозділу районного ТЦК, якого підозрюють у видаленні військовозобов'язаних із баз розшуку за хабарі.

Фото: СБУ

У Кіровоградській області правоохоронці викрили чоловіка, який обіцяв оформити незаконне «бронювання» через державне підприємство та пропонував встановлення фальшивої версії застосунку «Резерв+» із неправдивими даними про відстрочку.

Реклама

Фото: СБУ

На Закарпатті затримали заступника начальника відділу прикордонної служби, який, за даними слідства, допомагав чоловікам нелегально перетинати кордон. Також правоохоронці викрили дезертира та його спільника, які перевозили «клієнтів» до прикордонної лісової місцевості.

Фото: СБУ

У Вінницькій області затримали водія евакуатора, який намагався приховано перевезти військовозобов'язаних через державний кордон, а також двох інших фігурантів, які обіцяли оформити інвалідність або «вирішити питання» зі звільненням із ТЦК.

Фото: СБУ

У Запоріжжі правоохоронці викрили мобілізованого, який за винагороду організовував фіктивне працевлаштування на оборонному підприємстві для отримання бронювання та подальшого виїзду за кордон.

Фото: СБУ

Усім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до інкримінованих злочинів. За даними СБУ, максимальна санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком, що набрав законної сили.