ОГП ініціює створення міжнародної слідчої групи через вибух у Монако

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Князівстві Монако. Також відомство ініціює створення міжнародної слідчої групи для розслідування цього злочину.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ідеться про замах на сімʼю дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

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За даними слідства, 29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако спрацював вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини, яких госпіталізували.

Кримінальне провадження відкрито 1 липня за статтями про закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Наразі українські правоохоронці встановлюють можливого виконавця злочину на території України, а також осіб, які могли бути причетні до його організації та замовлення.

Офіс Генпрокурора також співпрацює з компетентними органами Князівства Монако та іншими міжнародними партнерами для обміну інформацією та координації подальших слідчих дій. Створення міжнародної слідчої групи має допомогти ефективніше встановити всіх причетних і притягнути їх до відповідальності.

Слідство триває.

Що відомо