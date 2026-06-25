Вони хотіли отримати гроші за перемогу у тендері.

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Директора столичного комунального підприємства та засновника будівельної компанії підозрюють у вимаганні на $1,6 млн за «вирішення питань».

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, один із комунальних проєктів у Голосіївському районі Києва передбачав знесення аварійного житлового будинку та будівництво нового житлового комплексу з подальшим наданням квартир мешканцям знесеного будинку.

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Директор комунального підприємства, якого замовник обрав для реалізації цього проєкту, разом зі спільником вирішили використати ситуацію, щоб отримати гроші представника будівельної компанії, яка була зацікавлена в участі у проєкті.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків докази

Підозрювані запевняли представника компанії, що мають впливові зв’язки серед посадових осіб КМДА, депутатів Київської міської ради, комунальних підприємств та правоохоронних органів. Вони обіцяли нібито забезпечити перемогу компанії в інвестиційному конкурсі, погодження необхідних рішень та подальший супровід реалізації будівництва.

Насправді таких повноважень і реальних можливостей вони не мали, а обіцяні дії виконувати не збиралися.

Поліцейські затримали спільників одразу після отримання першої суми траншу в розмірі 200 000 доларів. Того ж дня провели невідкладні слідчі дії, зокрема санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів.

Фото: Офіс генпрокурора Знайдені під час обшуків докази

Наразі ділкам повідомили про підозру за замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.