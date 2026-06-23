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Затримали ще одного підозрюваного у підготовці замаху на посадовця ГУР

34-річний колишній військовослужбовець, ймовірно, виступав посередником між представниками російських спецслужб та організатором злочину. 

Затримали ще одного підозрюваного у підготовці замаху на посадовця ГУР
Затриманий підозрюваний
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

Як розповіли у Нацполіції, під час розслідування замаху слідчі вийшли на ще одного ключового фігуранта злочину. 34-річний колишній військовослужбовець виступав посередником між представниками російських спецслужб та організатором злочину. Він забезпечував комунікацію між співучасниками, передавав вказівки замовників, координував підготовчі дії, а також запевняв, що особисто гарантує виплату грошової винагороди за вчинення вбивства.

Затриманий підозрюваний
Фото: Нацполіція
Затриманий підозрюваний

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За замах російська сторона обіцяла винагороду розміром 100 тисяч доларів. Частину коштів було авансом передали через криптовалютні сервіси для фінансування підготовки злочину, зокрема проведення розвідувальних заходів, пошуку виконавців та придбання засобів ураження.

Завербований росіянами чоловік постійно контактував із організатором підготовки замаху та систематично схиляв його до продовження злочинної діяльності. Він спонукав співучасників до пошуку виконавців, підготовки необхідних засобів та виконання отриманих від замовників вказівок.

18 червня 2026 року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі ГСУ Нацполіції, за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, провели обшук за місцем проживання чоловіка на території Київської області. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон та інші речові докази, важливі для кримінального провадження.

Чоловіка затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у готуванні до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та з корисливих мотивів, а також у підбурюванні до вчинення цього злочину.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до організації та підготовки злочину.

  • Українські правоохоронці нещодавно повідомили, що запобігли замовному вбивству керівника структурного підрозділу Головного управління розвідки МО України. Затримали 38-річного киянина.
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