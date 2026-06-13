Також його обвинувачено у замаху на вбивство ще одного військовослужбовця під час занять з вогневої підготовки.

Військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох інструкторів та замах на вбивство ще одного під час занять з вогневої підготовки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, інцидент стався у липні 2025 року під час проходження базової загальновійськової підготовки в одному з навчальних центрів на Чернігівщині. Обвинувачений вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.

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Під час занять на полігоні військовослужбовець відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах. Унаслідок отриманих поранень двоє військових загинули на місці. Ще один інструктор вижив завдяки бронежилету, який зупинив кулю.

Подальші дії нападника були зупинені іншими військовослужбовцями, після чого його затримали правоохоронці.

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, обвинувачений був осудним і міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 9 червня 2026 року його визнано винним за п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.