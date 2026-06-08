Чоловіка викрили у лютому 2025 року під час підготовки підпалу об'єкта критичної інфраструктури.

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російської ФСБ, який планував диверсію на об’єкті критичної інфраструктури у Кропивницькому.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, чоловіка викрили у лютому 2025 року під час підготовки підпалу опорної електропідстанції, яка забезпечує електропостачання обласної лікарні та житлових районів міста.

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Як встановили правоохоронці, виконавцем замовлення російських спецслужб став місцевий безробітний, якого було завербовано через пошук "швидких заробітків" у месенджері Telegram. Під час виконання завдання він проводив розвідку поблизу енергетичного об’єкта, вивчав систему охорони та технічний стан підстанції.

У подальшому агент очікував інструкцій від куратора з ФСБ РФ щодо виготовлення запалювальної суміші для здійснення підпалу обладнання.

Крім того, він збирав інформацію про можливі місця розташування Сил оборони України в обласному центрі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час розвідувальної діяльності поблизу одного з об’єктів. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який використовувався для зв’язку з російськими кураторами та збору розвідданих.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.