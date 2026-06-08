Затримали двох людей, яких підозрюють роботі на РФ та в репресіях під час окупації Херсона та Запорізької області

Обом загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали двох людей, яких підозрюють у роботі на Росію в різних регіонах України та допомозі ворогам проводити репресії проти цивільного населення під час окупації Херсона та Запорізької області у 2022 році.

Як пише пресслужба СБУ, однією із затриманих виявилася мешканка тимчасово окупованого селища Михайлівка, що на Запоріжжі, яка після захоплення громади вступила до місцевого підрозділу «МВС РФ». Там її призначили «старшим інспектором у справах неповнолітніх». На цій «посаді» фігурантка формувала облік дітей, які публічно підтримували рух опору, зокрема у соцмережах та під час масових заходів.

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Потім сформовані нею списки ставали підставою для відправлення українських дітей до окупаційних спецустанов.

Правоохоронці затримали фігурантку на підконтрольній Україні території, куди вона прибула у сімейних справах до своїх родичів. Сподіваючись уникнути правосуддя, жінка використовувала паспорт, в якому на початку повномасштабної війни змінила своє прізвище.

Фото: СБУ Затримана підозрювана

Ще одного підозрюваного затримали у Херсоні. Це місцевий безробітний, який після окупації обласного центру охороняв катівню, облаштовану росіянами на базі захопленого СІЗО.

Перебуваючи на «посаді молодшого інспектора 2-ї категорії чергової частини», він контролював периметр і тюремні блоки, де утримували українських патріотів.

У камерах людей піддавали регулярним тортурам: били палицями, катували струмом, а також на тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб ворог намагався схилити потерпілих до співпраці.

Після звільнення портового міста фігурант «заліг на дно» за місцем проживання і фактично не виходив звідти без нагальної потреби.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали.

Наразі обом повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.