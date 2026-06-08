Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали двох людей, яких підозрюють роботі на РФ та в репресіях під час окупації Херсона та Запорізької області

Обом загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримали двох людей, яких підозрюють роботі на РФ та в репресіях під час окупації Херсона та Запорізької області
затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох людей, яких підозрюють у роботі на Росію в різних регіонах України та допомозі ворогам проводити репресії проти цивільного населення під час окупації Херсона та Запорізької області у 2022 році.

Як пише пресслужба СБУ, однією із затриманих виявилася мешканка тимчасово окупованого селища Михайлівка, що на Запоріжжі, яка після захоплення громади вступила до місцевого підрозділу «МВС РФ». Там її призначили «старшим інспектором у справах неповнолітніх». На цій «посаді» фігурантка формувала облік дітей, які публічно підтримували рух опору, зокрема у соцмережах та під час масових заходів.

 

Реклама

Потім сформовані нею списки ставали підставою для відправлення українських дітей до окупаційних спецустанов.

Правоохоронці затримали фігурантку на підконтрольній Україні території, куди вона прибула у сімейних справах до своїх родичів. Сподіваючись уникнути правосуддя, жінка використовувала паспорт, в якому на початку повномасштабної війни змінила своє прізвище.

Затримана підозрювана
Фото: СБУ
Затримана підозрювана

Ще одного підозрюваного затримали у Херсоні. Це місцевий безробітний, який після окупації обласного центру охороняв катівню, облаштовану росіянами на базі захопленого СІЗО.

Перебуваючи на «посаді молодшого інспектора 2-ї категорії чергової частини», він контролював периметр і тюремні блоки, де утримували українських патріотів.

У камерах людей піддавали регулярним тортурам: били палицями, катували струмом, а також на тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб ворог намагався схилити потерпілих до співпраці.

Після звільнення портового міста фігурант «заліг на дно» за місцем проживання і фактично не виходив звідти без нагальної потреби.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали.

Наразі обом повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies