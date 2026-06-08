Федоров розповів про нову тактику терору РФ проти мешканців Запоріжжя

Ворожа армія застосувала нову тактику терору цивільного населення у Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Минулого тижня Росія запустила по Запоріжжю “шахед”-носій FPV-дронів. Метою є посіяти паніку серед людей та завдати шкоди цивільній інфраструктурі.

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“Основний спосіб протидії ворожим планам – знищення повітряних цілей ще на підльоті до міста”, – зазначив Федоров.

Наразі нашим військовим вдається збивати 80-85% “шахедів”.

Голова ОВА додав, що Запорізька область продовжує системно забезпечувати підрозділи Сил оборони найнеобхіднішими засобами:

ураження – для знищення ворожих обʼєктів як на лінії фронту, так і в глибокому тилу;

логістики- для підвищення мобільності наших військових на полі бою;

радіоелектронної боротьби – для приглушення сигналів ворожих повітряних цілей.

38 людей, які постраждали внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район, продовжують лікування у лікарнях. Шестеро пацієнтів перебувають у важкому стані.