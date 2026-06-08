Вперше над Латвією винищувачі НАТО збили безпілотник

Французькі винищувачі союзників по НАТО збили дрон у повітряному просторі Латвії. Це сталося в Наутренській волості, між населеними пунктами Резекне та Карсава.

Про це пише LSM.

Вранці понеділка, 8 червня, у Латвії оголосили попередження про ймовірну повітряну загрозу у повітряному просторі.

Пізніше військові оголосили помаранчевий рівень небезпеки в Резекненському та Лудзенському краях, а також повідомили, що загроза можлива в Алуксненському та Балвському краях.

Припускають, що дроне впав між Резекне та Карсавою, а саме в Наутренській волості. Влада Резекненського краю підтвердило, що безпілотник збитий на території краю, проте точне місце стане відоме після того, як будуть виявлені його уламки.