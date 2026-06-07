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Сибіга вручив патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

Голова МЗС окремо наголосив на важливості активного розвитку економічної співпраці та міжрегіональних контактів.

Сибіга вручив патенти шістьом новопризначеним генконсулам України
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга  вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генеральним консулам України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Консульські патенти отримали: Ілля Квас (Шанхай), Георгій Філатов (Стамбул), Оксана Тарасюк (Дюссельдорф), Олена Троніна (Барселона), Лариса Поліщук (Неаполь) та Віталій Ремеле (Гамбург).

Сибіга зазначив, у цих консульських округах проживає значна кількість громадян України, тому захист їхніх прав та інтересів є безумовним пріоритетом держави.

"У цих консульських округах проживає значна кількість українських громадян, тому захист їхніх прав та інтересів є нашим безумовним пріоритетом. Окремо наголосив на важливості активного розвитку економічної співпраці та міжрегіональних контактів, посилення культурної присутності України та встановлення нових партнерств", – наголосив голова МЗС.

Також він висловив сподівання, що новопризначені керівники консульських установ працюватимуть активно, результативно та з максимальною увагою до потреб громадян України за кордоном.

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