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МЗС: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масштабну атаку РФ

Москва й надалі обирає ескалацію замість миру, а терор – замість дипломатії.

МЗС: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масштабну атаку РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

На запит України 8 червня відбудеться термінове засідання Ради Безпеки ООН через чергову масштабну російську атаку проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами глави української дипломатії, остання хвиля російських ударів вкотре демонструє небажання Кремля шукати мирне врегулювання та свідчить про продовження політики ескалації.

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"Остання хвиля російських ударів є ще одним нагадуванням про те, що Москва й надалі обирає ескалацію замість миру, а терор – замість дипломатії", – наголосив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що послідовний міжнародний тиск на Росію залишається надзвичайно важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування мирних ініціатив України.

За його словами, міжнародна спільнота має й надалі об'єднувати зусилля для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру.

"Дякуємо нашим партнерам за їхню незмінну підтримку та внесок у досягнення всеохопного, справедливого і тривалого миру", – зазначив очільник МЗС України.

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