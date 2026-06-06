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РФ за добу втратила в Україні ще 1380 солдатів

Ворог з початку повномасштабного вторгнення втратив близько 1 372 270 солдатів та 43 397 артсистем.

РФ за добу втратила в Україні ще 1380 солдатів
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1380 російських загарбників, а також десятки ворожої техніки. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.2026 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб 
  • танків – 11 983 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.
  • артилерійських систем – 43 397 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 837 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 405 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од.
  • спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.

Дані уточнюються.

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