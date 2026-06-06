РФ за добу втратила в Україні ще 1380 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.2026 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1380 російських загарбників, а також десятки ворожої техніки.

Ворог з початку повномасштабного вторгнення втратив близько 1 372 270 солдатів та 43 397 артсистем.

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