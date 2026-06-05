Росіяни вдарили по приватному сектору на Сумщині

Ввечері 5 червня, росіяни атакували Сумщину: є пошкодження.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під ударом опинилися приватні домогосподарства в Березівській та Буринській громадах. На місці атаки виникли пожежі.

"Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи.Всі осередки горіння вдалося ліквідувати", - зазначили в ДСНС.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.