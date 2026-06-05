Росія обирає воювати, принаймні, про це свідчить реакція російського диктатора Володимира Путіна на лист Володимира Зеленського.

Таку думку озвучив український президент у вечірньому відеозверненні 5 червня.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені», - сказав глава держави.

Президент закликав партнерів тиснути на РФ санкціями.

«Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», - наголосив Зеленський.

Що відомо про лист Зеленського Путіну