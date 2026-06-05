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Зеленський про реакцію Путіна на його лист: «Слабка відповідь»

Український президент закликав світ більше тиснути на РФ.

Зеленський про реакцію Путіна на його лист: «Слабка відповідь»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Росія обирає воювати, принаймні, про це свідчить реакція російського диктатора Володимира Путіна на лист Володимира Зеленського.

Таку думку озвучив український президент у вечірньому відеозверненні 5 червня.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені», - сказав глава держави.

Президент закликав партнерів тиснути на РФ санкціями.

«Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», - наголосив Зеленський.

Що відомо про лист Зеленського Путіну

  • 4 червня на сайті Офісу Президента України з’явився відкритий лист Путіну від Зеленського.
  • Український президент запропонував зустріч і заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.
  • Він нагадав, що українські далекобійні дрони «завітали» на відкриття форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів, і це не межа.
  • Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю. 
  • Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.
  • Міністр закордонних справ України сказав, що листа передадуть офіційними дипканалами. 
  • У відповідь від зустрічі Путін фактично відмовився і сказав, що «не бачить сенсу» у цьому, бо «сенс переговорів для України – зупинити наш наступ. А нам потрібні домовленості». Ще він заявив, що український президент начебто раніше просив про зустріч через російського бізнесмена.
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