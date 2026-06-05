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Сили оборони уразили ворожу позицію запуску ударних БпЛА в Покровську

У результаті відпрацювання обмежено можливості розвідки та застосування ударних дронів.

Сили оборони уразили ворожу позицію запуску ударних БпЛА в Покровську
удар ДШВ по ворожій позиції
Фото: скріншот

Сили оборони України завдали точного авіаудару по центру Покровська, уразивши точку запуску ударних безпілотників противника та засіб ведення повітряної розвідки.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За наявною інформацією, російські окупаційні сили намагалися використовувати об’єкт у міській забудові для запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також для збору розвідувальних даних у зоні відповідальності українських підрозділів.

У 7 корпусі зазначають, що противник продовжує спроби накопичення сил у місті для підтримки наступальних дій на напрямку відповідальності українських десантників.

Українські підрозділи оперативно виявляють подібні об’єкти та завдають по них ураження. У результаті удару в центрі Покровська роботу ворожих безпілотних підрозділів було суттєво ускладнено, зокрема обмежено можливості розвідки та застосування ударних дронів.

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