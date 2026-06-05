У результаті відпрацювання обмежено можливості розвідки та застосування ударних дронів.

Сили оборони України завдали точного авіаудару по центру Покровська, уразивши точку запуску ударних безпілотників противника та засіб ведення повітряної розвідки.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За наявною інформацією, російські окупаційні сили намагалися використовувати об’єкт у міській забудові для запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також для збору розвідувальних даних у зоні відповідальності українських підрозділів.

У 7 корпусі зазначають, що противник продовжує спроби накопичення сил у місті для підтримки наступальних дій на напрямку відповідальності українських десантників.

Українські підрозділи оперативно виявляють подібні об’єкти та завдають по них ураження. У результаті удару в центрі Покровська роботу ворожих безпілотних підрозділів було суттєво ускладнено, зокрема обмежено можливості розвідки та застосування ударних дронів.