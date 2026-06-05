Сили оборони України завдали точного авіаудару по центру Покровська, уразивши точку запуску ударних безпілотників противника та засіб ведення повітряної розвідки.
Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За наявною інформацією, російські окупаційні сили намагалися використовувати об’єкт у міській забудові для запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також для збору розвідувальних даних у зоні відповідальності українських підрозділів.
У 7 корпусі зазначають, що противник продовжує спроби накопичення сил у місті для підтримки наступальних дій на напрямку відповідальності українських десантників.
Українські підрозділи оперативно виявляють подібні об’єкти та завдають по них ураження. У результаті удару в центрі Покровська роботу ворожих безпілотних підрозділів було суттєво ускладнено, зокрема обмежено можливості розвідки та застосування ударних дронів.