Російські війська атакували заправну станцію у Херсонській області. Унаслідок удару є загибла та поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 5 червня близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.

Унаслідок ураження станції виникла пожежа. Відомо про загибель жінки та поранення п’ятьох цивільних осіб.

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для фіксації наслідків атаки та документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ.