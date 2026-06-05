ЦПД: російська пропаганда поширює ШІ-відео для дискредитації ЗСУ

Російська пропаганда продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських військових, використовуючи згенеровані штучним інтелектом відео.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, такі матеріали поширюються переважно через новостворені акаунти в TikTok, YouTube та інших соціальних мережах.

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У відео, які подаються нібито від імені українських військових, просуваються наративи про "неефективність українських дронів", "домінування Росії" у цій сфері, а також меседжі про "марність спротиву", необхідність "прийняття російських умов" і звинувачення української влади у "відсутності прагнення до миру".

У ЦПД зазначають, що з розвитком технологій штучного інтелекту якість подібного контенту зростає, через що його складніше відрізнити від реальних відео у стрічках соцмереж.

"Користувач, який гортає стрічку, часто не встигає критично оцінити побачене, і саме на це розраховує ворог", – йдеться в повідомленні.

Водночас фахівці наголошують, що навіть попри вдосконалення ШІ-генерації, такі відео мають характерні ознаки підробки: мікроскопічні ривки зображення, мерехтіння, неприродні дефекти між кадрами, а також роботизований або "склеєний" звук.

Також можуть бути помітні спотворення на межах об’єктів та нелогічні деталі рук, спорядження чи фону.

У ЦПД підкреслюють, що головною метою таких інформаційних операцій є створення глобального хаосу та підрив довіри до реальних відеодоказів.

"Агресор прагне підірвати довіру до будь-яких реальних відеодоказів, щоб називати правду про власні воєнні злочини “дипфейком” або продуктом ШІ", – зазначили у Центрі протидії дезінформації.