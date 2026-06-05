Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині експрацівника ТЦК підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон за 25 тисяч доларів

Підозрюваного відправили під варту.

На Харківщині експрацівника ТЦК підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон за 25 тисяч доларів
Фото: прокуратура

Колишньому співробітнику одного з районних ТЦК та СП повідомили про підозру в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2026 року до нього звернувся військовозобов’язаний житель Харкова, який хотів незаконно виїхати з України. Експрацівник ТЦК запевнив, що має потрібні зв’язки й може організувати переправлення.

Спочатку він запропонував виїзд потягом через прикордонний населений пункт за 15 тисяч доларів. Згодом ішлося вже про поїздку автомобілем до кордону за 20 тисяч доларів. Пізніше підозрюваний погодив маршрут до кордону з Румунією і підняв ціну до 25 тисяч доларів.

Реклама

25 травня 2026 року під час зустрічі на Харківщині він отримав гроші. Після цього його затримали.

Читайте такожОчільника Луцького міського ТЦК затримали за підозрою в отриманні 7 тисяч доларів хабаря

Під час обшуків у помешканні та автомобілі підозрюваного вилучили набої калібру 5,45 мм, чорнові записи, автомобіль Ford Edge і отримані кошти.

Слідство встановлює інших людей, які можуть бути причетні до схеми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies