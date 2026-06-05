На Харківщині експрацівника ТЦК підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон за 25 тисяч доларів

Колишньому співробітнику одного з районних ТЦК та СП повідомили про підозру в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2026 року до нього звернувся військовозобов’язаний житель Харкова, який хотів незаконно виїхати з України. Експрацівник ТЦК запевнив, що має потрібні зв’язки й може організувати переправлення.

Спочатку він запропонував виїзд потягом через прикордонний населений пункт за 15 тисяч доларів. Згодом ішлося вже про поїздку автомобілем до кордону за 20 тисяч доларів. Пізніше підозрюваний погодив маршрут до кордону з Румунією і підняв ціну до 25 тисяч доларів.

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25 травня 2026 року під час зустрічі на Харківщині він отримав гроші. Після цього його затримали.

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Під час обшуків у помешканні та автомобілі підозрюваного вилучили набої калібру 5,45 мм, чорнові записи, автомобіль Ford Edge і отримані кошти.

Слідство встановлює інших людей, які можуть бути причетні до схеми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.