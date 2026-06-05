Травмовано трьох дітей та двох дорослих.

У ДТП на Харківщині постраждали діти та вчителі, повідомляє місцева прокуратура.

За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 «Мерефа — Златопіль — Лозова» сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет.

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У салоні перебували 14 дітей — учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих.

Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.

Всі обставини події встановлюються.