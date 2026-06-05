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Росіяни вдарили по Харкову та області, поранено жінку

Попередньо, ворог атакував гараж, у якому вона перебувала. 

Росіяни вдарили по Харкову та області, поранено жінку
Фото: З відкритих джерел

Російська армія вдарила сьогодні по Харківській області, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Немишлянському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Пошкоджено приватний будинок. 

Також ворог атакував Новобаварський та Основ'янський райони Харкова. Там рошкоджено балкон будинку та автомобіль. 

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Наразі інформація про постраждалих не надходила. 

Окрім того, окупанти завдали удару по селищу Есхар Новопокровської громади.

Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка. Попередньо, ворог атакував гараж, у якому вона перебувала. 

Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

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