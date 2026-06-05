Росіяни вдарили по Харкову та області, поранено жінку

Російська армія вдарила сьогодні по Харківській області, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Немишлянському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Пошкоджено приватний будинок.
Також ворог атакував Новобаварський та Основ'янський райони Харкова. Там рошкоджено балкон будинку та автомобіль.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Окрім того, окупанти завдали удару по селищу Есхар Новопокровської громади.
Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка. Попередньо, ворог атакував гараж, у якому вона перебувала.
Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.
- Наслідки обстрілів ліквідовують профільні служби.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них – двоє дітей.