Росіяни вдарили по Харкову та області, поранено жінку

Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка. Попередньо, ворог атакував гараж, у якому вона перебувала.

Окрім того, окупанти завдали удару по селищу Есхар Новопокровської громади .

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Також ворог атакував Новобаварський та Основ'янський райони Харкова. Там рошкоджено балкон будинку та автомобіль.

Російська армія вдарила сьогодні по Харківській області, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог атакував гараж, у якому вона перебувала.

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