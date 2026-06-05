На ранок внаслідок обстрілів є нові знеструмлення у трьох областях

Внаслідок ворожих атак – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє Укренерго.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок були знеструмлені три населені пункти у Сумській області. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.

Також Укренерго зазначає, що сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.