Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє очільник ОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них – двоє дітей:

У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років;

У м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка.

Внаслідок детонації дрону біля с. Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 БпЛА типу «Герань-2»;

10 БпЛА типу «Молнія»;

13 fpv-дронів;

36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено дах багатоквартирного будинку, скління храму;

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, будинок культури, автомобіль, 2 приватні будинки, 2 гаражі (м. Богодухів), приватний будинок (с. Лютівка), автомобіль (с. Губарівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирне), автомобіль (сел. Приколотне);

в Ізюмському районі пошкоджено складська будівля (м. Барвінкове);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, вантажний автомобіль (с. Безруки), приватний будинок, автомобіль, амбулаторію (сел. Слатине), 2 приватні будинки (с. Черкаські Тишки, с. Лещенки), залізничну інфраструктуру, скління вікон аптеки та 4 магазинів (м. Люботин);

у Чугуївському районі пошкоджено нежитлову будівлю (м. Чугуїв);

у Берестинському районі пошкоджено скління приватного будинку, електромережі (м. Берестин).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 225 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 38 042 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 273 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.