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Вперше в Україні 15 років за гратами отримала чинна голова райсуду, яка працювала на ФСБ, – СБУ

На початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, згодом влаштувалася до Полтавського райсуду.

Вперше в Україні 15 років за гратами отримала чинна голова райсуду, яка працювала на ФСБ, – СБУ
Фото: fainemisto.tv

За матеріалами СБУ вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

Її спецслужба затримала у квітні 2023 року у Полтаві. Нею виявилась завербована ворогом голова місцевого районного суду, яка “зливала” локації Сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм.

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За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, де на той час працювала суддею міськрайонного суду.

Після захоплення портового міста посадовиця вийшла на ФСБ і погодилася співпрацювати з російською спецслужбою. Встановлено, що у березні 2022 року вона передала рашистам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення “Азов” з Маріуполя у напрямку Мангуша.

Крім цього, задокументовано, як зрадниця рекомендувала своєму куратору від ФСБ кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Паралельно з цим зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом.

За матеріалами справи, влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду. Співробітники СБУ затримали її в робочому кабінеті держустанови.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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