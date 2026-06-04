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Правоохоронці викрили вісім схем ухилення від мобілізації

Затримали 22 підозрюваних.

Правоохоронці викрили вісім схем ухилення від мобілізації
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували вісім нових схем ухилення від мобілізації і затримали 22 підозрюваних у організації оборудок у різних регіонах України.

Як розповіли у пресслужбі СБУ, за суми від 3,5 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

На Київщині викрили заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень медустанови. Підозрюють, що за хабарі посадовці оформлювали потенційним призовникам фіктивне «стаціонарне лікування», а потім безпідставно встановлювали їм групи інвалідності. Для пошуку клієнтів фігуранти залучили знайомого сімейного лікаря.

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На Буковині викрили місцеве подружжя, яке намагалося налагодити переправлення військовозобов’язаних до сусідньої країни ЄС в обхід блокпостів та контрольно-пропускних пунктів. Встановили, що ділки залучили до співпраці ще вісьмох осіб , які на авто й мотоциклах доставляли людей до кордону і допомагали їм під час його перетину лісовими стежками. Разом з організаторами оборудки затримали правоохоронця, який «зливав» їм інформацію про наявність блокпостів на маршруті.

У Черкаській області затримали місцеву жительку, яка торгувала фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я. Для отримання підробок жінка залучала знайомих лікарів, які входили до складу місцевої ВЛК.

На Львівщині підозру отримав місцевий ділок та його син, які допомагали військовозобовʼязаним оформити фіктивну інвалідність через зв’язки серед медпрацівників. Також затримали лікаря-хірурга, який вимагав гроші за сприяння в продовженні терміну дії ІІІ групи інвалідності військовозобов’язаному та оформленні потрібних меддокументів.

У Вінниці затримали посадовця однієї з державних установ, який, як підозрюють, за хабарі обіцяв переведення мобілізованих чоловіків до тилових підрозділів, а також подальше оформлення відстрочки від служби.

На Дніпропетровщині двох сестер підозрюють у тому, що вони продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову. До схеми вони залучили лікарів декількох медзакладів області, які вписували до підроблених документів неіснуючі важкі діагнози.

На Хмельниччині 35-річного місцевого мешканця підозрюють у тому, що він «відмазував» від мобілізації. Для цього він продавав «клієнтам» підроблені висновки про інвалідність, які отримував нібито через особисті зв’язки в одному з медичних закладів.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Наразі фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Ділкам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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