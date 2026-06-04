ЦПД: Кремль готує проти Заходу масштабну “юридичну війну”

Основними напрямками стануть оскарження санкцій, оголошення в міжнародний розшук західних чиновників та громадських діячів, звинувачення в переслідуванні російськомовних.

Кремль готує новий етап гібридної агресії із застосуванням масштабної “юридичної війни” проти країн Заходу.

Такими є дані латвійського Бюро захисту Сатверсме, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Москва планує використовувати інструменти міжнародного та національного права європейських держав не для пошуку справедливості, а як зброю для послаблення демократичних країн.

Основними напрямками стануть оскарження санкцій, оголошення в міжнародний розшук західних чиновників та громадських діячів, звинувачення в переслідуванні російськомовних, а також фабрикування фейків про масові порушення прав людини.

У ЦПД зазначають, що Росія прагне перетворити міжнародне право на інструмент гібридної війни. Правова система демократичного світу є мішенню кремля.