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ЦПД: Кремль готує проти Заходу масштабну “юридичну війну”

Основними напрямками стануть оскарження санкцій, оголошення в міжнародний розшук західних чиновників та громадських діячів, звинувачення в переслідуванні російськомовних.

ЦПД: Кремль готує проти Заходу масштабну “юридичну війну”
Фото: EPA/UPG

Кремль готує новий етап гібридної агресії із застосуванням масштабної “юридичної війни” проти країн Заходу.

Такими є дані латвійського Бюро захисту Сатверсме, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Москва планує використовувати інструменти міжнародного та національного права європейських держав не для пошуку справедливості, а як зброю для послаблення демократичних країн.

Основними напрямками стануть оскарження санкцій, оголошення в міжнародний розшук західних чиновників та громадських діячів, звинувачення в переслідуванні російськомовних, а також фабрикування фейків про масові порушення прав людини. 

У ЦПД зазначають, що Росія прагне перетворити міжнародне право на інструмент гібридної війни. Правова система демократичного світу є мішенню кремля. 

  • Мета РФ – паралізувати ухвалення рішень західними урядами, змушуючи їх витрачати ресурси на судові процеси, та підірвати довіру до міжнародних інституцій.
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