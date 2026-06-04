Суд визнав протиправною бездіяльність ОДА щодо надання “Крехаївським лукам” заповідного статусу

“Крехаївські луки” – унікальна ділянка заплавних луків річки Десна, яка є оселищем для численних видів тварин і рослин, зокрема рідкісних орхідних, що перебувають під загрозою зникнення.

Суд визнав протиправною понад 30-річну бездіяльність щодо надання території “Крехаївським лукам” площею 200 га природно-заповідного статусу.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

26 травня цього року суд задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури та визнав протиправною бездіяльність Чернігівської ОДА щодо невирішення цього питання.

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Ще у 1994 році Указом Президента України “Крехаївські луки” були включені до Переліку цінних природних територій та об’єктів, що резервуються для заповідання. Попри це, Чернігівська ОДА протягом понад 30 років не забезпечила розгляд питання щодо створення тут об’єкта природно-заповідного фонду.

“Крехаївські луки” – унікальна ділянка заплавних луків річки Десна з типовою лучною рослинністю, яка є оселищем для численних видів тварин і рослин, зокрема рідкісних орхідних, що перебувають під загрозою зникнення.

Тривала бездіяльність органів влади створювала ризики втрати цього цінного природного комплексу, його біорізноманіття та генофонду, а також обмежувала можливості рекреаційного використання території.

Після набрання рішенням законної сили воно стане підставою для створення на цій території об’єкта природно-заповідного фонду.