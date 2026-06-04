Кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття кластера 1 для України

15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера.

Кіпрське головування розпочало підготовку до офіційного відкриття відкриття кластера 1 "Основи" на переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

“Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС”, – йдеться у повідомленні на соціальній платформі X.

Зазначається, що найближчими днями триватиме робота над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття цього кластера.

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“Головування Кіпру, керуючись принципом оцінки за власними заслугами, реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу”, – додав Кіпр.

Τοday the Cyprus Presidency initiated the preparation for the formal opening of Cluster one in the accession negotiations of Ukraine and Moldova.



This marks a significant milestone in their European integration path, and sends a strong message of EU unity and determination.



In… — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) June 3, 2026

Українська правда пише, що 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера для України та Молдови.

Спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера 1 як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Кіпрському головуванню за лідерство у просуванні процесу приєднання України до ЄС.

“Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській Комісії та установам ЄС за їхню непохитну підтримку”, – сказав він.

Сибіга заявив також, що цінує конструктивну залученість Угорщини. “Ми відкриваємо новий розділ у відносинах Україна-Угорщина – той, що будується на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому”, – додав міністр.