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Кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття кластера 1 для України

15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера.

Кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття кластера 1 для України
Фото: EPA/UPG

Кіпрське головування розпочало підготовку до офіційного відкриття відкриття кластера 1 "Основи" на переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

“Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС”, – йдеться у повідомленні на соціальній платформі X.

Зазначається, що найближчими днями триватиме робота над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття цього кластера.

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“Головування Кіпру, керуючись принципом оцінки за власними заслугами, реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу”, – додав Кіпр.

Українська правда пише, що 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера для України та Молдови.

Спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера 1 як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Кіпрському головуванню за лідерство у просуванні процесу приєднання України до ЄС.

“Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській Комісії та установам ЄС за їхню непохитну підтримку”, – сказав він.

Сибіга заявив також, що цінує конструктивну залученість Угорщини. “Ми відкриваємо новий розділ у відносинах Україна-Угорщина – той, що будується на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому”, – додав міністр.

  • Посли Європейського Союзу ввечері у середу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт та Київ дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За його словами, український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле. Зобов'язання, які взяла на себе Україна, також будуть відображені в її плані дій перед ЄС. Якщо це станеться, угорський уряд зробить свій внесок у відкриття першого кластера вступу до ЄС щодо України.
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