Кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття кластера 1 для України

Кіпрське головування розпочало підготовку до офіційного відкриття відкриття кластера 1 "Основи" на переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.
“Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС”, – йдеться у повідомленні на соціальній платформі X.
Зазначається, що найближчими днями триватиме робота над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття цього кластера.
“Головування Кіпру, керуючись принципом оцінки за власними заслугами, реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу”, – додав Кіпр.
Τοday the Cyprus Presidency initiated the preparation for the formal opening of Cluster one in the accession negotiations of Ukraine and Moldova.— Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) June 3, 2026
This marks a significant milestone in their European integration path, and sends a strong message of EU unity and determination.
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Українська правда пише, що 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера для України та Молдови.
Спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера 1 як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Кіпрському головуванню за лідерство у просуванні процесу приєднання України до ЄС.
“Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській Комісії та установам ЄС за їхню непохитну підтримку”, – сказав він.
Сибіга заявив також, що цінує конструктивну залученість Угорщини. “Ми відкриваємо новий розділ у відносинах Україна-Угорщина – той, що будується на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому”, – додав міністр.
- Посли Європейського Союзу ввечері у середу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.
- Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт та Київ дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За його словами, український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле. Зобов'язання, які взяла на себе Україна, також будуть відображені в її плані дій перед ЄС. Якщо це станеться, угорський уряд зробить свій внесок у відкриття першого кластера вступу до ЄС щодо України.