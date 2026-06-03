Розбіжності між Києвом та Будапештом у питаннях щодо національних меншин не мають бути перепоною до початку переговорів про вступ.

Канлцер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з новим прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром порушив питання вступу України до Євросоюзу.

Як пише "Укрінформ", голова німецького уряду наголосив, що невирішені двосторонні питання між українською та угорською стороною не мають слугувати приводом для блокування початку процесу переговорів між Києвом та Брюсселем.

За словами Мерца, суперечки про права угорської національної меншини не повинні шкодити європейській підтримці України. Канцлер нагадав колезі, що згуртованість Європи є запорукою зміцнення усіх держав ЄС перед російським викликом, а свобода і єдність не можуть опинитися під загрозою.

Раніше Петер Мадяр висловив переконання, що Україна та Угорщина можуть узгодити питання щодо нацменшини вже упродовж тижня, а він готовий найближчим часом зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.