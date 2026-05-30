ГоловнаПолітика

Зеленський: Те, що Росія каже про Вірменію, — це не про неї одну. Європа не має права програти жоден із народів

Глава держави закликав країни до диверсифікованих економічних зв'язків, “щоб ніхто не залежав від Росії”.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

У вечірньому зверненні 30 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни. 

“Погрожує тепер ще й іншим країнам поруч, значно відвертіше, ніж раніше. Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, — це насправді не про неї одну”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що треба усім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні зв'язки, щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народи. 

За словами президента, Україна дуже сподівається, що позиції Європи в цих питаннях, і Євросоюзу передусім, будуть принциповими, будуть сильними, будуть вчасними. 

“Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати, Молдову треба підтримувати, держави Балтії, Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити”, — сказав Зеленський.

  • Нещодавно Путін в Астані фактично попередив Вірменію, що її рух до ЄС може мати економічні наслідки, аж до можливого призупинення участі в ЄАЕС (Євразійський економічний союз). Путін також провів паралель з Україною, заявивши, що українська «криза» нібито почалася через спроби зближення з ЄС.
