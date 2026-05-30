Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Президент провів спеціальну нараду із Шмигалем, Будановим та Умєровим

На нараді визначили подальші дії щодо дипломатії по ППО, гуманітарного треку та енергетики. 

Володимир Зеленський із Кирилом Будановим, Рустемом Умєровим та Денисом Шмигалем.
Фото: ОФіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із керівником ОП Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та першим віцепрем'єр-міністром— міністром енергетики Денисом Шмигалем. 

За словами глави держави, нараду провели щодо подальших дій.

Зокрема, йшлося про дипломатію. Україна майже щодня на звʼязку з представниками президента США та європейськими партнерами. 

«Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей», – зазначив Зеленський.

Він також написав, що треба продовжити гуманітарний трек, зокрема ті обміни, про які вже домовилися. Президент доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво. 

«Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі», – повідомив глава держави. 

