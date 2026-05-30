Президент провів спеціальну нараду із Шмигалем, Будановим та Умєровим

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із керівником ОП Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та першим віцепрем'єр-міністром— міністром енергетики Денисом Шмигалем.

За словами глави держави, нараду провели щодо подальших дій.

Зокрема, йшлося про дипломатію. Україна майже щодня на звʼязку з представниками президента США та європейськими партнерами.

«Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей», – зазначив Зеленський.

Він також написав, що треба продовжити гуманітарний трек, зокрема ті обміни, про які вже домовилися. Президент доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво.

«Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі», – повідомив глава держави.