Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаПолітика

Україна ввела нові санкції проти російського ВПК, іранських розробників ракет і десятків фізосіб

До 20 пакету ЄС увійшли обмеження проти 120 осіб та організацій, а також економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки.

Україна ввела нові санкції проти російського ВПК, іранських розробників ракет і десятків фізосіб
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо синхронізації 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Частина з них уже перебуває під санкціями України", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України.

Серед фізичних осіб – керівники російських стратегічних підприємств, бюджетних установ, підрозділів російської армії та субʼєкти, які служать Росії на наших тимчасово окупованих територіях.

Також до списку увійшли підприємства російського ВПК, виробники РЕБ, програмного забезпечення й компонентів для дронів, компанії з видобутку нафти, газу та золота. Зокрема, обмеження застосовані до російського виробника аерокосмічної продукції та компонентів для дронів ТОВ "Атлант Аеро", а також до російського виробника систем зв’язку та компонентів для БпЛА й ракет ТОВ "Ірз-Зв’язок".

Запроваджені санкції щодо компаній з ОАЕ, які продають верстати й обладнання для лабораторій, хімічну продукцію та запасні частини для комерційних літаків, і щодо експортера нафти в Білорусі.

Україна застосувала обмежувальні заходи й до трьох росіян: прокурорки Людмили Баландіної, причетної до системних репресій і порушень прав людини проти осіб, які підтримували Україну або критикували російську владу. Судді Дмитра Гордєєва, також причетного до репресій, який виносив політично мотивовані рішення проти опозиціонерів і правозахисників. Російської редакторки та пропагандистки Марії Сіттель, яка системно поширювала дезінформацію.

Також санкційні обмеження застосовані до 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану й 11 іранських компаній, які працюють у межах іранських програм з виробництва балістичних ракет та дронів.

"Ми продовжуємо синхронізувати санкційні режими з ЄС та партнерами. Очікуємо на подальше посилення тиску на Росію та всіх, хто допомагає їй підтримувати агресію. Вже завершуємо спільну роботу над проєктами наступних санкційних рішень ЄС і партнерських держав, зокрема 21-го пакету санкцій", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies