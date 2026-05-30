Суспільство / Війна

Сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль в’їзди до Дебальцевого

Українські дрони перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ.

Український військовослужбовець із безпілотником
Фото: Телеграм-канал Олександра Сирського

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ встановили вогневий контроль над в’їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині та завдали ударів по ключовому логістичному маршруту російських військ.

Про це повідомила 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 Сил безпілотних систем ЗСУ, оприлюднивши відео бойової роботи на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією підрозділу, українські оператори ударних безпілотників уразили шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ, який використовується окупаційними військами для забезпечення угруповання на цьому напрямку.

"Як ми взяли під контроль вʼїзди до Дебальцевого. Ударні крила К-2 перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ. На ділянці завдовжки до 200 метрів палають вантажівки, вибухають снаряди і ниють окупанти", – ідеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що удари по транспортних артеріях противника дозволяють суттєво ускладнити постачання боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції російських військ.

