Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ встановили вогневий контроль над в’їздами до тимчасово окупованого Дебальцевого на Донеччині та завдали ударів по ключовому логістичному маршруту російських військ.

Про це повідомила 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 Сил безпілотних систем ЗСУ, оприлюднивши відео бойової роботи на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією підрозділу, українські оператори ударних безпілотників уразили шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ, який використовується окупаційними військами для забезпечення угруповання на цьому напрямку.

"Як ми взяли під контроль вʼїзди до Дебальцевого. Ударні крила К-2 перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ. На ділянці завдовжки до 200 метрів палають вантажівки, вибухають снаряди і ниють окупанти", – ідеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що удари по транспортних артеріях противника дозволяють суттєво ускладнити постачання боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції російських військ.