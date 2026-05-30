Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини

У Новгород-Сіверській громаді пошкоджено сільгосптехніку.

Російські війська атакували об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Чернігівської області

Російська армія атакувала безпілотниками громади Чернігівської області. Є пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворог атакував Семенівку безпілотниками. Пошкоджені оселі та легковик. Ще вчора вдень через удар FPV-дроном пошкоджені вікна в будинках", – ідеться у повідомленні.  

У селі Новгород-Сіверської громади через удар "Гербери" пошкоджена сільгосптехніка.

У двох громадах Корюківського і Чернігівського районів були влучання "Гераней" по обʼєктах критичної інфраструктури – зокрема, по обʼєктах енергетики й транспорту. 

Усього протягом доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies