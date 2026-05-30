Російська армія атакувала безпілотниками громади Чернігівської області. Є пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Цієї ночі ворог атакував Семенівку безпілотниками. Пошкоджені оселі та легковик. Ще вчора вдень через удар FPV-дроном пошкоджені вікна в будинках", – ідеться у повідомленні.
У селі Новгород-Сіверської громади через удар "Гербери" пошкоджена сільгосптехніка.
У двох громадах Корюківського і Чернігівського районів були влучання "Гераней" по обʼєктах критичної інфраструктури – зокрема, по обʼєктах енергетики й транспорту.
Усього протягом доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину.
- 29 травня у селі Машево Семенівської громади на Чернігівщині унаслідок атаки російського дрона згоріла школа. Люди не постраждали.