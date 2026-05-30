Російська армія атакувала безпілотниками громади Чернігівської області. Є пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворог атакував Семенівку безпілотниками. Пошкоджені оселі та легковик. Ще вчора вдень через удар FPV-дроном пошкоджені вікна в будинках", – ідеться у повідомленні.

У селі Новгород-Сіверської громади через удар "Гербери" пошкоджена сільгосптехніка.

У двох громадах Корюківського і Чернігівського районів були влучання "Гераней" по обʼєктах критичної інфраструктури – зокрема, по обʼєктах енергетики й транспорту.

Усього протягом доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину.