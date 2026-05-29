На Чернігівщині унаслідок атаки російського БпЛА згоріла школа

Люди не постраждали.

У ніч на 29 травня у селі Машево Семенівської громади на Чернігівщині унаслідок атаки російського дрона згоріла школа. Люди не постраждали.

Про це написав у фейсбуці начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов та повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС Чернігівщини На Чернігівщині через російський дрон згоріла школа

«Сьогодні, 29 травня, вночі ворог завдав удару по селу Машево із застосуванням БпЛА (типу “Герань»). У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі», – розповів Селіверстов.

Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

За даними рятувальників, загоряння було на площі близько 230 кв. м. Пожежу ліквідували.