Зокрема, під ударом був пункт управління дронами.

Сили оборони в ніч на 28 травня атакували низку важливих об’єктів окупантів. У Феодосії в Криму вдарили по радіолокаційній станції виявлення повітряних об’єктів “СТ-68”. Вона призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Фото: Генштаб Сили оборони атакували ворожі цілі на окупованій території

Також атакували пункти управління дронами в районах Калинового і Новогродівки в Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі.

“Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині”, – повідомили захисники.

Окрім того, 27 травня вдарили по пункту управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області.

“Підтверджено знищення об'єкта – за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців”, – зазначили в повідомленні.