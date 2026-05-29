Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони атакували важливі об'єкти ворога: Генштаб опублікував список

Зокрема, під ударом був пункт управління дронами. 

Сили оборони в ніч на 28 травня атакували низку важливих об’єктів окупантів. У Феодосії в Криму вдарили по радіолокаційній станції виявлення повітряних об’єктів “СТ-68”. Вона призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Сили оборони атакували ворожі цілі на окупованій території
Фото: Генштаб
Сили оборони атакували ворожі цілі на окупованій території

Також атакували пункти управління дронами в районах Калинового і Новогродівки в Донецькій області. Про це повідомили в Генштабі.

“Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у  районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині”, – повідомили захисники.

Окрім того, 27 травня вдарили по пункту управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області. 

“Підтверджено знищення об'єкта – за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців”, – зазначили в повідомленні. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies