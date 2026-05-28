Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Суспільство / Війна

На Хмельниччині під час відбиття атаки РФ загинули двоє військових

ДБР розпочало розслідування.

Фото: ДПСУ

У Хмельницькій області під час перехоплення російських дронів загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, передає «РБК-Україна»

Ще одного бійця із травмами госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. 

Трагедія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району. 

За попередніми даними слідства, раптово здетонував боєприпас власного дрона-перехоплювача. Двоє бійців загинули на місці від отриманих поранень.

На місці події працювали слідчі ДБР. Правоохоронці вже вилучили пульти керування безпілотниками і засоби комунікації та зв'язку. Усе обладнання направили на проведення експертиз, які мають встановити точні технічні причини передчасної й раптової детонації.

