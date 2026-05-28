​Контракти на 2 роки і виплати до 400 тисяч: Федоров презентував депутатам бачення армійської реформи

Міністр оборони Михайло Федоров представив народним депутатам оновлене бачення армійської реформи.

Воно передбачає підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 до 30 тисяч гривень, виплати до 400 тисяч — для тих, хто служить на передньому краї, поетапний перехід на контрактну службу та початок демобілізації для тих, хто воює з 2014 або 2022 року.

Про це LB.ua розповіли учасники зустрічей.

Цього тижня міністр провів серію зустрічей з нардепами. У понеділок, 25 травня,к він презентував зміни реформи армії народним депутатам з Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 27 травня Федоров зустрівся з депутатами з різних фракцій, а 28 травня — зі «Слугою народу».

«Так, зустріч була. Але нових суттєвих, які можна публічно винести, немає. Тому чекаємо жовтня», — повідомив член оборонного комітету та нардеп «Слуги народу» Олександр Федієнко.

Водночас один із співрозмовників LB.ua з однієї з опозиційних фракцій розповів, що «враження від зустрічі дуже позитивне. Хоча під час призначення воно було скептичне. Але він поки вирулив. Їх ідея:

радикально збільшити грошове забезпечення для піхоти та штурмовиків;

почати переводити на контракти поетапно;

контракти 2 роки з бронюванням на 6–12 місяців після закінчення;

почати демобілізацію поетапну для тих, хто воює з 2014 або 2022 року;

базову ГЗ також підняти

створити умови для повернення із СЗЧ і дозволити до 2% переходів між підрозділами. Мова про 2% від складу бригади», — повідомив співрозмовник.

Інший нардеп з оборонного комітету додав, що пропонують підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Крім того, передбачається, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень — для тих, хто проходить службу на передньому краї.

«Підвищення планується для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача», — каже нардеп.

Ще один учасник зустрічі наголосив, що «нічого нового по суті не почули. Ті самі слайди та презентація, що вже була раніше озвучена».

Інший парламентар додав, що презентації раніше заявленої реформи ТЦК не було.

«Була розмова, що реформа ТЦК повинна йти паралельно зі зміною умов мобілізації, щоб не розвалився фронт… Вцілому я підтримую цю концепцію, але побачимо, що зайде в змінах до законів у Раду», — зазначив співрозмовник.