Каллас: ЄС не може бути посередником у мирних переговорах, бо ми "чітко на боці України"

Висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що Європейський союз не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.
Про це вона сказала на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ у Лімасолі головуючого в ЄС Кіпру, передає "Інтерфакс-Україна".
Каллас пояснила, що прохання України щодо майбутньої участі ЄС в переговорах "фактично стосується того, щоб бути шалькою терезів на їхньому боці".
"Всі поступки досі були з українського боку, але поступки також повинні бути з російського боку, тобто, ми також повинні допомогти їм у цих переговорах. Але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України, тому що Україна також знаходиться в Європі... Чи це припинення вогню, чи це будь то будь-яке інше питання, ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, тому що ми чітко були на боці України", – наголосила вона.
Щодо інших тем обговорення на зустрічі, Каллас розповіла, що такими були питання українських цивільних, затриманих на окупованих територіях, повернення українських дітей, а також - питання російських військ у Молдові та Грузії.
Вона наголосила, що зусилля ЄС "повинні також доповнювати зусилля США".
"Ми не замість Сполучених Штатів, але ми фактично розглядаємо питання, які вони не розглядали на цих переговорах", – додала Каллас.
При цьому вона висловила переконання, що "тільки від України та Росії залежать майбутні переговори".
- У МЗС нещодавно підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.
- Видання Financial Times також писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. Водночас, зазначається, що Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також прохання України про проведення перемовин на нейтральній території.
- Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він наголосив, що Європа має бути в перемовинах із РФ.
- Очільник Кремля Владімір Путін припускав, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, міг би представляти європейські країни на мирних переговорах. Раніше Шредер працював у російських державних енергетичних компаніях. На думку високопоставленої дипломатки ЄС Каї Каллас, Шредер не підходить для того, щоб представляти Європу на будь-яких мирних переговорах.
- Президент Литви Гітанас Науседа взагалі вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.
- А президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував європейським лідерам перейти до безпосередніх переговорів із Москвою. Він і минулого року говорив, що Європі потрібна своя команда для переговорів.