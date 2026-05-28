Каллас: ЄС не може бути посередником у мирних переговорах, бо ми "чітко на боці України"

Висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що Європейський союз не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.

Про це вона сказала на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ у Лімасолі головуючого в ЄС Кіпру, передає "Інтерфакс-Україна".

Каллас пояснила, що прохання України щодо майбутньої участі ЄС в переговорах "фактично стосується того, щоб бути шалькою терезів на їхньому боці".

"Всі поступки досі були з українського боку, але поступки також повинні бути з російського боку, тобто, ми також повинні допомогти їм у цих переговорах. Але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України, тому що Україна також знаходиться в Європі... Чи це припинення вогню, чи це будь то будь-яке інше питання, ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, тому що ми чітко були на боці України", – наголосила вона.

Щодо інших тем обговорення на зустрічі, Каллас розповіла, що такими були питання українських цивільних, затриманих на окупованих територіях, повернення українських дітей, а також - питання російських військ у Молдові та Грузії.

Вона наголосила, що зусилля ЄС "повинні також доповнювати зусилля США".

"Ми не замість Сполучених Штатів, але ми фактично розглядаємо питання, які вони не розглядали на цих переговорах", – додала Каллас.

При цьому вона висловила переконання, що "тільки від України та Росії залежать майбутні переговори".