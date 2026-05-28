Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСвіт

Каллас: ЄС не може бути посередником у мирних переговорах, бо ми "чітко на боці України"

Висока представниця ЄС також наголосила, що зусилля Європи "повинні також доповнювати зусилля США".

Каллас: ЄС не може бути посередником у мирних переговорах, бо ми "чітко на боці України"
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що Європейський союз не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.

Про це вона сказала на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ у Лімасолі головуючого в ЄС Кіпру, передає "Інтерфакс-Україна".

Каллас пояснила, що прохання України щодо майбутньої участі ЄС в переговорах "фактично стосується того, щоб бути шалькою терезів на їхньому боці". 

Реклама

"Всі поступки досі були з українського боку, але поступки також повинні бути з російського боку, тобто, ми також повинні допомогти їм у цих переговорах. Але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України, тому що Україна також знаходиться в Європі... Чи це припинення вогню, чи це будь то будь-яке інше питання, ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, тому що ми чітко були на боці України", – наголосила вона.

Щодо інших тем обговорення на зустрічі, Каллас розповіла, що такими були питання українських цивільних, затриманих на окупованих територіях, повернення українських дітей, а також - питання російських військ у Молдові та Грузії.

Вона наголосила, що зусилля ЄС "повинні також доповнювати зусилля США".

"Ми не замість Сполучених Штатів, але ми фактично розглядаємо питання, які вони не розглядали на цих переговорах", – додала Каллас.

При цьому вона висловила переконання, що "тільки від України та Росії залежать майбутні переговори". 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies