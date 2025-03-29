Президент Фінляндії вважає, що Європі потрібна своя команда для переговорів щодо завершення війни в Україні

Європі необхідно утворити команду, яка братиме участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Таку думку озвучив президент Фінляндії Александр Стубб, передає France24.

За словами Стубба, європейцям потрібно дві речі. Перша – це переговірна команда, як у США, України і Росії. Друга – спеціальний представник із питань України, який відповідатиме і координуватиме європейські зусилля.

Стубб додав, що наразі є «гарне керівництво» Франції і Британії, але все ще відкрите питання хто буде спеціальним посланцем від Європи.

Також президент Фінляндії сказав, що попри різкі заяви США в бік ЄС щодо безпекових питань, Дональд Трамп «за п'ять тижнів він зробив більше, підштовхуючи Європу піклуватися про власну безпеку, аніж попередні американські президенти за 50 років».