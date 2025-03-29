На Краматорському напрямку українські дрони знищили укриття з російською піхотою

Окупанти спробували сховатися в укриттях, але українські штурмовики знайшли їх.

На Краматорському напрямку українські FPV-дрони нищать вогневі позиції та укриття з піхотою вогора.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

На Краматорському напрямку ударні дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади влаштували окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами.

В результаті влучних ударів, знищено:

піхоту ворога;

ворожі укріплення;

вогневі позиції окупантів.

Окупанти спробували сховатися в укриттях, але українські штурмовики знайшли спосіб "викурити" їх звідти.