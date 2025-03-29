На Краматорському напрямку українські дрони знищили укриття з російською піхотою

На Краматорському напрямку українські FPV-дрони нищать вогневі позиції та укриття з піхотою вогора.
Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".
На Краматорському напрямку ударні дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади влаштували окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами.
В результаті влучних ударів, знищено:
- піхоту ворога;
- ворожі укріплення;
- вогневі позиції окупантів.
Окупанти спробували сховатися в укриттях, але українські штурмовики знайшли спосіб "викурити" їх звідти.
- 27 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар" в районі Случовська Брянської області РФ.