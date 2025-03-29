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На Краматорському напрямку українські дрони знищили укриття з російською піхотою

Окупанти спробували сховатися в укриттях, але українські штурмовики знайшли їх.

На Краматорському напрямку українські дрони знищили укриття з російською піхотою
Фото: скріншот

На Краматорському напрямку українські FPV-дрони нищать вогневі позиції та укриття з піхотою вогора. 

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

На Краматорському напрямку ударні дрони 5-ї окремої штурмової Київської бригади влаштували окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами.

В результаті влучних ударів, знищено: 

  • піхоту ворога;
  • ворожі укріплення;
  • вогневі позиції окупантів.

Окупанти спробували сховатися в укриттях, але українські штурмовики знайшли спосіб "викурити" їх звідти.

  • 27 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар" в районі Случовська Брянської області РФ.
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