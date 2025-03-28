Повітряні сили завдали удару по російському прикордонному пункту пропуску "Погар"

За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

Сьогодні, 27 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар" в районі Случовська Брянської області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“У результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

В Генштабі наголосили, що цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії російської армії, яка продовжує терор проти України, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки та вбиває мирних українських громадян.

Зокрема, з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БпЛА.

“Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку”, - зазначили в Генштабі.