На Сумщині вибухотехніки знищили касетну частину від РСЗВ "Ураган".

Боєприпаси пролежали на місцевості з весни 2022 року.

Вибухотехніки поліції знищили касетну частину від РСЗВ "Ураган" на Сумщині.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"На Сумщині вибухотехніки поліції знищили касетну частину від РСЗВ "Ураган". Небезпечні боєприпаси пролежали на місцевості з весни 2022 року й були виявлені під час проведення польових робіт", — ідеться у повідомленні.

Небезпечні боєприпаси знищила мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області.

Поліцейські визначили, що знахідка належить до категорії вкрай небезпечних і її не можна рухати. Відтак снаряд було знищено на місці виявлення за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електропідриву.