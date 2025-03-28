Прокурор клопочуть про арешт та відсторонення зловмисників від посад.

Підозру отримали двоє заступників командира та двоє командирів рот однієї з військових частин Львова.

затримання військових

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Військових звинувачують у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Слідство встановило, що з липня 2024 по березень 2025 року посадовці дозволяли контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО. За це військові віддавали їм частину зарплати, яку отримували від держави.

Під час 30 обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, жорсткі диски, відеореєстратори, чорнові записи, понад 20 тис. євро, 22 тис. доларів США та 13 тис. злотих.

Фігурантів затримали. Прокурори подали до суду клопотання про їхній арешт та відсторонення від посад.

затримання військових